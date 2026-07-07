Почему рыба из Армении не может попасть в Евросоюз?

Почему после введения российских ограничений на импорт рыбы из Армении производители не могут переориентироваться на европейские рынки сбыта? Какая рыба водится в Армении, где обитает и какие трудности с реализацией местной рыбной продукции?

Какая рыба обитает в Армении?

В водах Армении встречается около 30 видов рыбы. Треть из них эндемики, то есть водятся только в Армении:

ишхан (севанская форель), внесенный в Красную книгу Армении

армянская плотва

армянская сельдь

севанский кохак

севанский усач

армянская густера

кармрахайт (горно-ручьевая форель), обитающая в верховьях горных рек

обыкновенный (проходной) сиг, завезенный из Ладожского озера в 1920-1930-х годах в Севан, где он успешно адаптировался.

Где в Армении водится рыба?

Поскольку армянские реке бурные, не во всех из них можно добывать рыбные ресурсы в промышленных масштабах. Ситуация осложнятся тем, что в Армении развита гидроэнергетика и повсеместно внедряются малые ГЭС.

Серьезное промысловое значение сохраняют озера Севан и Арпи, а также реки Азат, Раздан, Воротан. Однако в последние годы ведущую роль в разведении и добыче рыбы играет аквакультура: в искусственных водоемах разводят разные виды, за счет чего Армения обеспечивает себя рыбой, продавая ее излишки на экспорт. Сейчас в Армении работает около 200 больших и малых рыбоводческих хозяйств. Самые известные:

Акналичское – одно из самых крупных, специализирующееся на форели.

– одно из самых крупных, специализирующееся на форели. Ангехакотское, где выращивают товарную рыбу (радужную форель, карп), а также производят племенной рыбопосадочный материал (икру, мальков) для восстановления природных популяций.

где выращивают товарную рыбу (радужную форель, карп), а также производят племенной рыбопосадочный материал (икру, мальков) для восстановления природных популяций. Джермукское , где разводят красноперую и радужную форель, белого и пятнистого леща.

, где разводят красноперую и радужную форель, белого и пятнистого леща. Масисское, где разводят сибирского осетра и его гибрид с русским осетром.

где разводят сибирского осетра и его гибрид с русским осетром. Разданское , где разводят форель и осетра.

, где разводят форель и осетра. Армашское и Ехегнадзорское, где выращивают карпа и толстолобика.

Почему возникли трудности с поставками армянской рыбы в Европу?

Поскольку армянские границы долгие годы оставались закрытыми, главными экспортным направлением были Россия и другие страны ЕАЭС, и быстро переориентироваться на европейские рынки будет крайне сложно.