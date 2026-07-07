Почему рыба из Армении не может попасть в Евросоюз?

Какая рыба обитает в Армении?
В водах Армении встречается около 30 видов рыбы. Треть из них эндемики, то есть водятся только в Армении:
- ишхан (севанская форель), внесенный в Красную книгу Армении
- армянская плотва
- армянская сельдь
- севанский кохак
- севанский усач
- армянская густера
- кармрахайт (горно-ручьевая форель), обитающая в верховьях горных рек
- обыкновенный (проходной) сиг, завезенный из Ладожского озера в 1920-1930-х годах в Севан, где он успешно адаптировался.
Где в Армении водится рыба?
Поскольку армянские реке бурные, не во всех из них можно добывать рыбные ресурсы в промышленных масштабах. Ситуация осложнятся тем, что в Армении развита гидроэнергетика и повсеместно внедряются малые ГЭС.
Серьезное промысловое значение сохраняют озера Севан и Арпи, а также реки Азат, Раздан, Воротан. Однако в последние годы ведущую роль в разведении и добыче рыбы играет аквакультура: в искусственных водоемах разводят разные виды, за счет чего Армения обеспечивает себя рыбой, продавая ее излишки на экспорт. Сейчас в Армении работает около 200 больших и малых рыбоводческих хозяйств. Самые известные:
- Акналичское – одно из самых крупных, специализирующееся на форели.
- Ангехакотское, где выращивают товарную рыбу (радужную форель, карп), а также производят племенной рыбопосадочный материал (икру, мальков) для восстановления природных популяций.
- Джермукское, где разводят красноперую и радужную форель, белого и пятнистого леща.
- Масисское, где разводят сибирского осетра и его гибрид с русским осетром.
- Разданское, где разводят форель и осетра.
- Армашское и Ехегнадзорское, где выращивают карпа и толстолобика.
Почему возникли трудности с поставками армянской рыбы в Европу?
Поскольку армянские границы долгие годы оставались закрытыми, главными экспортным направлением были Россия и другие страны ЕАЭС, и быстро переориентироваться на европейские рынки будет крайне сложно.
- Соответствие стандартам ЕС. Чтобы выйти на европейский рынок армянским производителям придется привести хозяйства в соответствие с жесткими фитосанитарными и ветеринарными требованиями Евросоюза. Инспекторам ЕС необходимо предоставлять информацию об используемых в кормах для рыбы антибиотиках или гормональных добавках. Для этого нужно внедрить новые протоколы на фермах, наладить строгий контроль с обязательной маркировкой. По оценкам экспертов, полноценно под такие стандарты сейчас подстроилось лишь около четырех хозяйств.
- Бюрократические процедуры. Все без исключения армянские компании должны зарегистрироваться в европейской системе TRACES, которая отслеживает продукты животного происхождения. Далеко не все в Армении способны быстро разобраться в этой системе.
- Экономическая ниша. Европа не испытывает дефицит рыбы. Ее рынки насыщены продукцией из других стран (например, из Норвегии или Чили). Чтобы освоиться, армянским компаниям необходимо активно продвигаться: участвовать в профильных выставках и ярмарках, договариваться с ритейлерами, работать над узнаваемостью брендов.
- Логистика. Армения не граничит с ЕС. Для скоропортящегося груза через третьи страны (Турцию) нужны авторефрижераторы и автоцистерны-рыбовозы. Железная дорога не подходит для скоропортящихся товаров, так как в цепочки поставки появляется лишнее звено – станция разгрузки/погрузки. Принцип доставки скоропортящихся продуктов– от двери к двери.
- Традиция. Долгое время основным и практически главным рынком для армянской рыбной продукции была Россия. Когда она ввела ограничения, у производителей остро встал вопрос поиска альтернатив. Однако армяне народ консервативный, смотрящий на медленную интеграцию с ЕС со скепсисом. Поэтому многим проще не вкладываться в адаптацию под европейские нормы, а продавать сырье посредникам, которые сами доведут продукт до нужных стандартов и сами же экспортируют в Европу или, обойдя ограничения Россельхознадзора, реализуют его на российском рынке.