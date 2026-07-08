Россия и Азербайджан подписали протокол по водным ресурсам реки Самур

Распределение водных ресурсов реки Самур обсудили Азербайджан и Россия. По итогу заседания подписан протокол.

Россия и Азербайджан по итогам 29-го заседания Совместной комиссии по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур подписали итоговый протокол, сообщает Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Документ был подписан на заседании 9 июля в приграничном Гусарском районе Азербайджана. Встреча комиссии состоялась под сопредседательством главы Управляющего совета Региональной водно-мелиоративной службы АР ADSEA Закира Гулиева и замглавы Федерального агентства водных ресурсов РФ Вадима Никонорова.

На заседании российская и азербайджанская стороны обсудили распределение водных ресурсов реки Самур, которая проходит по территории двух государства, мониторинг водных ресурсов, совместную эксплуатацию Самурского гидроузла и другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

По итогам встречи Россия и Азербайджан определили дальнейшие меры и подписали итоговый протокол.

Река Самур берет начало в горах Рутульского района Дагестана, ее протяженность превышает 200 км. Река протекает по территории России и Азербайджана.