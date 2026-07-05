Автобус "Москва - Ставрополь" сгорел на трассе под Ростовом

На М-4 "Дон" в Ростовской области сегодня загорелся рейсовый автобус. Все пассажиры успели покинуть салон, при пожаре никто не пострадал, на месте работают специалисты.
В Ростовской области на 1085 км трассы М-4 "Дон" произошло ЧП – загорелся автобус.
Согласно сообщению ГУ МЧС в Ростовской области, инцидент случился на трассе в Аксайском районе, двухэтажный рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Ставрополь, загорелся, а вскоре был весь объят пламенем.
Погибших и пострадавших в результате происшествия удалось избежать, все находившиеся в салоне транспортного средства успели его покинуть.
На месте происшествия работают экстренные службы – две единицы техники и восемь человек личного состава, за пассажирами направлен резервный автобус.
Трасса из-за пожара не перекрывалась, автобус находится на обочине.