В Узбекистане представили новую книгу Аллахшукюра Пашазаде

На I Международном форуме исламской цивилизации в Узбекистане состоялась презентация книги-альбома председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде.

В Центре исламской цивилизации в Узбекистане во второй день I Международного форума представили книгу председателя УМК Аллахшукюра Пашазаде "Вершина братства и союзничества". Об этом сообщает пресс-служба Управления мусульман Кавказа.

Изданная на азербайджанском и узбекском языках книга содержит фотографии, доклады и материалы о двусторонних встречах, подробно отражая братские отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также вклад союзнических связей в развитие духовных ценностей и защиту исламского наследия.

"Для меня большая честь быть вместе с вами на презентации издания 'Вершина братства и союзничества', посвященного вечным братским связям между моей родиной Азербайджаном и моей второй родиной - Узбекистаном"

- Аллахшукюр Пашазаде

Напомним, ранее в Ташкенте на церемонии закрытия I Международного форума исламской цивилизации Аллахшукюру Пашазаде были вручены специальный подарок президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также памятный презент от имени форума.