В Узбекистане представили новую книгу Аллахшукюра Пашазаде

В Центре исламской цивилизации в Узбекистане во второй день I Международного форума представили книгу председателя УМК Аллахшукюра Пашазаде "Вершина братства и союзничества". Об этом сообщает пресс-служба Управления мусульман Кавказа.
Изданная на азербайджанском и узбекском языках книга содержит фотографии, доклады и материалы о двусторонних встречах, подробно отражая братские отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также вклад союзнических связей в развитие духовных ценностей и защиту исламского наследия.
"Для меня большая честь быть вместе с вами на презентации издания 'Вершина братства и союзничества', посвященного вечным братским связям между моей родиной Азербайджаном и моей второй родиной - Узбекистаном"
- Аллахшукюр Пашазаде
Напомним, ранее в Ташкенте на церемонии закрытия I Международного форума исламской цивилизации Аллахшукюру Пашазаде были вручены специальный подарок президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также памятный презент от имени форума.