Узбекистан намерен стать главным центром паломнического туризма

Узбекистан поставил перед собой амбициозные цели – стать главным центром паломнического туризма в Центральной Азии, для этого у страны есть все возможности.

Паломнический туризм становится одним из самых быстрорастущих направлений мировой туристической отрасли, и Узбекистан планирует занять на этом рынке заметное место. Ежегодно миллионы мусульман совершают паломничество к святыням, и этот поток продолжает расти: борьба ведется не только за крупные хаджи и умру, но и за сопутствующие маршруты.

Узбекистан обладает базой для этого - Самарканд, Бухара, Ташкент, Термез принимают религиозных путешественников уже не одно десятилетие, и это создает устойчивый внутренний спрос и позволяет отрасли развиваться независимо от международной конъюнктуры, передает Podrobno.uz.

Еще один неоспоримый плюс - Узбекистан находится в центре Центральной Азии и располагает развитым авиационным сообщением, что делает страну естественным транзитным узлом для паломников из Казахстана, Киргизии и других соседних государств.

"Узбекистан обладает богатым духовным наследием, объектами, связанными с великими исламскими учеными и мыслителями, а также развитой туристической инфраструктурой. Все это создает хорошие возможности для развития паломнического туризма"

- главный специалист Комитета по туризму Исламиддин Сирожиддинов

Если раньше паломники прилетали напрямую в Саудовскую Аравию, то теперь часть этого маршрута может проходить через Узбекистан. За это время они могут посетить Ташкент, Самарканд, Бухару и другие города, познакомиться со святынями и историческими объектами страны, приобретя полноценный духовный и культурный опыт.

Это загрузка гостиниц, заказы в ресторанах, экскурсии, транспорт и работа для местных гидов, что послужит серьезным импульсом для развития местной экономики, уверены в Комитете по туризму.

Для этого Узбекистан планирует совместные туры с операторами из соседних стран, дополнительные прямые рейсы по паломническим направлениям, международное продвижение маршрутов и подготовку профессиональных гидов, способных работать с религиозной аудиторией.

Пока проект находится на стадии развития, но борьба за рынок паломнического туризма уже началась, добавили в Комитете.