Вестник Кавказа

Землетрясение произошло в Средиземном море неподалеку от Турции

Шторм на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Подземные толчки были зарегистрированы сегодня днем у побережья Турции в Средиземном море – их магнитуда составила 5,3.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у берегов Турции в Средиземном море, сообщение о нем распространило Управление по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD).

Время, когда произошли подземные толчки, – 14:06 по местному времени (совпадает с московским).

Магнитуда природного катаклизма – 5,3. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 137 км от района Датча в провинции Мугла. Глубина залегания очага составила 19,87 км.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

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