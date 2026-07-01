Землетрясение произошло в Средиземном море неподалеку от Турции

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня днем у побережья Турции в Средиземном море – их магнитуда составила 5,3.
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у берегов Турции в Средиземном море, сообщение о нем распространило Управление по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD).
Время, когда произошли подземные толчки, – 14:06 по местному времени (совпадает с московским).
Магнитуда природного катаклизма – 5,3. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 137 км от района Датча в провинции Мугла. Глубина залегания очага составила 19,87 км.
Данных о жертвах и разрушениях нет.