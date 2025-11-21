В Дагестане построят новую осетровую ферму

В Каякентском районе Дагестана построят современный рыбоводный комплекс по выращиванию осетровых, который на первом этапе будет производить около 30 т рыбы в год.

​В Дагестане началось строительство рыбоводного комплекса по выращиванию осетровых в Каякентском районе. Об этом сообщает Минсельхоз республики.

На первом этапе предприятие будет производить около 30 т товарной рыбы в год. Предусмотрено строительство объектов капитального и некапитального назначения, а также оснащение хозяйства специализированным оборудованием.

В ведомстве сообщили, что в дальнейшем мощность планируют наращивать поэтапно. Проект увеличит производство ценной рыбы в республике и создаст новые рабочие места в Каякентском районе.

Отметим, развитие рыбоводных комплексов полного цикла помогает Дагестану снижать зависимость от импорта и развивать переработку внутри региона. Создание таких предприятий особенно важно на фоне обмеления Каспийского моря и ущерба от браконьерства. При этом местная отрасль уже показывает уверенный рост, достигнув показателя в 922 т выращенных осетровых по итогам 2025 года.