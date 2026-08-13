Более 700 грузовиков ожидает проездa через "Верхний Ларс"

Свыше 700 грузовых автомобилей находятся в электронной очереди для проезда из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс".

Более 700 грузовиков в настоящее время ожидают проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, следует из информации на официальном сайте системы электронной очереди на КПП.

Отмечается, что в электронной очереди сейчас находится 723 грузовика, а в специальной "зеленой зоне" – 91 из них.

Движение всех видов транспорта приостанавливалось на участке Военно-Грузинской дороги с 13:45 до 18:00 по Москве.

Напомним, военно-грузинская дорога – сухопутных маршрут, единственный в своем роде, связывающий Россию с Грузией и Арменией.