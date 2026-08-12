Назван суточный объем нефти, который перевозится через Ормуз

В Минэнерго США рассказали, сколько нефти перевозят танкеры через Ормузский пролив в настоящее время.

В Минэнерго США назвали объем нефти, который перевозится каждый день через акваторию Ормузского пролива. По данным ведомства, ежедневно через пролив вывозится 8-9 млн баррелей "черного золота".

"Мы говорим о том, что через [Ормузский] пролив ежедневно проходит 8-9 млн баррелей"

– Минэнерго США

По данным СМИ, в июле через пролив каждый день проходило 26 кораблей. Это в несколько раз меньше, чем было до начала иранской войны. Во вторник через Ормуз прошло только 14 судов, передает The Wall Street Journal.