Вестник Кавказа

Назван суточный объем нефти, который перевозится через Ормуз

Назван суточный объем нефти, который перевозится через Ормуз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минэнерго США рассказали, сколько нефти перевозят танкеры через Ормузский пролив в настоящее время.

В Минэнерго США назвали объем нефти, который перевозится каждый день через акваторию Ормузского пролива. По данным ведомства, ежедневно через пролив вывозится 8-9 млн баррелей "черного золота". 

"Мы говорим о том, что через [Ормузский] пролив ежедневно проходит 8-9 млн баррелей"

– Минэнерго США 

По данным СМИ, в июле через пролив каждый день проходило 26 кораблей. Это в несколько раз меньше, чем было до начала иранской войны. Во вторник через Ормуз прошло только 14 судов, передает The Wall Street Journal.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
535 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.