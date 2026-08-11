Вестник Кавказа

ПСЖ выиграл второй Суперкубок Европы подряд

ПСЖ выиграл второй Суперкубок Европы подряд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Зальцбурге состоялся матч за Суперкубок УЕФА между французским ПСЖ и английской "Астон Виллой". Победу одержали парижане.

ПСЖ (Франция) обыграл "Астон Виллу" (Англия) и стал обладателем Суперкубка Европы. Игра проходила в Зальцбурге и завершилась в пользу парижан со счетом 2:1.

Счет открыл на 20-й минуте полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия. На 45-й минуте нападающий английской команды Брайан Маджо восстановил статус-кво, а на 61-й минуте полузащитник Дезире Дуэ отправил второй мяч в сетку ворот "Астон Виллы", принеся своей команде победу.

Для ПСЖ этой второй в истории Суперкубок Европы. В прошлом году подопечные Луиса Энрике обыграли в серии послематчевых пенальти английский "Тоттенхэм".

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