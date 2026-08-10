Вестник Кавказа

В ЕАЭС унифицируют учет электронных паспортов автотранспорта

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Евразийского экономического союза приняли решение привести к единому стандарту системы учета электронных паспортов транспортных средств и других видов техники, это будет сделано до II квартала 2027 года.

В скором времени пересекать границы стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) большегрузам станет проще - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила План по совершенствованию систем электронных паспортов транспортных средств (шасси), электронных паспортов самоходных машин и других видов техники.

Документ сформировали, изучив информационное взаимодействие администратора с национальными операторами систем электронных паспортов, а также предложения, поступившие от уполномоченных органов стран ЕАЭС, передает Sputnik Казахстан.

Цель, которую преследуют в ЕЭК - совершенствование реестров и цифровых документов, оценка соответствия электронных паспортов этим документам, а также урегулирование вопросов передачи таможенных сведений, поведал министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин.

"План носит рамочный характер. На данном этапе определяется только перечень актов Союза, требующих корректировки. Конкретное содержание соответствующих изменений будет дополнительно прорабатываться совместно с уполномоченными органами государств-членов"

- Александр Субботин

Планируется, что весь объем требуемых работ будет завершен до II квартала 2027 года, что позволит устранить возникающие сложности при обмене сведениями электронных паспортов с национальными операторами грузоперевозок.

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