Вестник Кавказа

Глава МИД Турции посетит Египет

Флаг Египта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хакан Фидан совершит визит в Египет. Глава турецкого дипведомства встретится с президентом страны ас-Сиси.

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Египет. Визит главы турецкого дипведомства состоится 13-14 августа. Запланированы встречи с рядом официальных лиц, в том числе с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси. 

Стороны обсудят развитие связей двух стран в политике, экономике, торговле и обороне. Кроме того, в фокусе внимания сторон будут вопросы активизации контактов на уровне ведомств для достижения товарооборота в $15 млрд. 

В турецком МИД также отметили, что Анкара и Каир обсудят Ормузский пролив, ситуацию в секторе Газа, Сирии и Ливии. Кроме того, Хакан Фидан должен выступить в поддержку шагов Египта по урегулированию в регионе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
345 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.