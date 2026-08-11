Глава МИД Турции посетит Египет

Хакан Фидан совершит визит в Египет. Глава турецкого дипведомства встретится с президентом страны ас-Сиси.

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Египет. Визит главы турецкого дипведомства состоится 13-14 августа. Запланированы встречи с рядом официальных лиц, в том числе с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Стороны обсудят развитие связей двух стран в политике, экономике, торговле и обороне. Кроме того, в фокусе внимания сторон будут вопросы активизации контактов на уровне ведомств для достижения товарооборота в $15 млрд.

В турецком МИД также отметили, что Анкара и Каир обсудят Ормузский пролив, ситуацию в секторе Газа, Сирии и Ливии. Кроме того, Хакан Фидан должен выступить в поддержку шагов Египта по урегулированию в регионе.