Саудовская Аравия убедила США не атаковать Иран – СМИ

NYT: Саудовская Аравия призвала руководство Соединенных Штатов не прибегать к запланированной атаке на Иран.

Эр-Рияд смог отговорить Вашингтон в начале августа не прибегать к запланированным ударам по территории Исламской Республики, пишет газета New York Times со ссылкой на саудовские источники.

Согласно публикации NYT, Саудовская Аравия опасалась того, что в случае американской атаки, военные США не смогут защитить страны Ближнего Востока от ответных ударов Ирана.

Как сообщили источники, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил американскому лидеру Дональду Трампу о том, что агрессия США может привести к ответным ударам ИРИ по объектам в соседних странах.

"На фоне дефицита перехватчиков у США и демонстрации Ираном того, что он может преодолеть эту систему обороны, угроза серьезного урона была вполне реальной... Принц Салман призвал Трампа к деэскалации"

— источник

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп отменил запланированную на выходные атаку на Иран по просьбе самого руководства Исламской Республики.

Об отмене его также просили Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, уточнил Трамп.