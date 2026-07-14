Иран делает ставку на восстановление газодобычи месторождения Южный Парс

Власти Ирана в ближайшем будущем планируют сохранить и приумножить газодобычу на совместном с Катаром месторождении Южный Парс, запасы которого позволят полностью обеспечить потребности страны в голубом топливе.

Иран намерен не только сохранить, но и нарастить добычу природного газа на совместном с Катаром газовом месторождении Южный Парс: как сообщает иранская компания Pars Oil and Gas Company, об этом заявил ее представитель Ашкан Асади Эскандар.

"В части газового месторождения Южный Парс реализуется план проведения трехмерных и четырехмерных геомеханических исследований. Их результаты позволят управлять техническим процессом резервуара, оценить причины снижения давления, оценить наземное и скважинное оборудование, а также сыграют эффективную роль в планировании будущей добычи и программ разработки месторождения"

- Ашкан Асади Эскандар

Такой план – одно из основных исследований в управлении месторождением, в его рамках иранские специалисты за 13 месяцев уже создали геомеханическую модель природного резервуара на площади 480 кв км, ее результаты будут представлены в рамках квалифицированного анализа и технических отчетов, отметил представитель, передает Trend.

Это позволяет говорить о новом этапе разработки с целью сохранения добычи из скважин. Одновременно будет оценена производительная функция внутрискважинного и наземного оборудования, а также определены возможные повреждения скважин, добавил Асади.

Напомним, предварительные запасы газового месторождения Южный Парс (в Катаре - Северный купол) составляют 51 трлн кубометров газа, при этом 36 трлн кубометров из них - извлекаемые. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Ирана планируют восстановить инфраструктуру нефтегазового месторождения "Южный Парс" в течение двух лет. При этом половину работ выполнят до начала холодного сезона. Месторождение серьезно пострадало в ходе израильской бомбардировки в конце марта текущего 2026 года. Последствием этого стало прекращение экспорта иранского газа в Турцию.