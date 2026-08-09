В Иране представят новый законопроект по управлению Ормузским проливом

Власти Ирана намерены менее чем через две недели официально вынести на обсуждение парламентариев новый профильный законопроект по управлению Ормузским проливом.

В Иране законодатели готовятся вынести на обсуждение Меджлиса новый проект закона по контролю над Ормузским проливом. Об этом в интервью ТАСС сообщил член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд.

"Я думаю, менее чем через две недели этот проект после получения всех экспертных заключений будет полностью готов для представления на пленарном заседании парламента"

- Абольфазль Зохреванд

Он также отметил, что в настоящее время документ находится на повестке дня профильного комитета и по нему проводится экспертная работа.

Ранее 9 августа иранская гостелерадиокомпания информировала про одобрение данного законопроекта Комитетом по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса.