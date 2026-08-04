Турецкие военные уничтожили еще один дрон в Черном море

Морской спецназ Турции уничтожил еще один морской безэкипажный катер у черноморского побережья страны, предположительно нагруженный взрывчаткой.

Несмотря на призывы Турции снизить напряженность в Черном море, сегодня у побережья района Хопа в северо-восточной турецкой провинции Артвин был уничтожен очередной морской безэкипажный дрон.

Нейтрализовать обнаруженный безэкипажный катер выдвинулись команды морского спецназа, которые и уничтожили потерявший управление плавучий объект, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на губернатора провинции Турана Эргюна

Операция была предпринята после того как катер, предположительно груженый зарядом взрывчатки огромной силы, начал приближаться к турецкому берегу.

Существовала реальная угроза столкновения потерявшего управление дрона с топливными сооружениями порта Хопы, чтобы избежать этого, у побережья была оперативно натянута 500-метровая сеть.

Сейчас турецкие следователи устанавливают принадлежность морского дрона.