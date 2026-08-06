Прием заявлений на гражданство начинается в Казахстане

Со следующей недели в Казахстане начнут принимать заявления на гражданство. Подать их можно будет в течение 10 дней.

В Казахстане с завтрашнего дня начнется прием заявлений от претендентов на получение гражданства. Об этом пишут 9 августа местные СМИ.

Подать заявление можно будет с 10 по 20 августа. На 22 августа запланировано тестирование. По данным Национального центра тестирования, оно будет состоять из трех тестов – по казахскому языку, истории республики и основам конституции РК.

Максимально можно будет набрать 100 баллов. При этом проходными будут считаться 50 баллов.

Время тестирования составит 2 часа и 10 минут. Лицам с ограниченными возможностями дадут дополнительные 30 минут.

Стоимость участия в тестировании – 14 693 тенге.