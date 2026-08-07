Агентство S&P Global улучшило экономические перспективы Грузии

S&P Global: рейтинг Грузии сохранил позиции на уровне BB. При этом страна повысила свою экономическую перспективу до позитивной.

Международное агентство S&P Global снова наделило Грузию суверенным рейтингом на уровне BB, улучшив позиции страны в контексте экономической перспективы. Теперь перспектива Тбилиси оценивается как позитивная.

"В документе, оценивающем страну, отмечается, что Грузия сохраняет устойчивый экономический рост, рассчитанную макроэкономическую политику и сильный внутренний спрос"

– Минфин Грузии

По данным ведомства, высокая международная оценка связана с наращиванием международных резервов, экономическим ростом, а также стабильной финансовой системой. Кроме того, отмечается возможность Тбилиси пользоваться поддержкой международных финансовых институтов.

S&P Global ожидает от властей страны продолжения эффективных мер по управлению бюджетом, несмотря на геополитические вызовы.

Согласно оценке агентства, рост ВВП Грузии в этом году прогнозируется на уровне 6,4%.