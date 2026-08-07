Вестник Кавказа

Агентство S&P Global улучшило экономические перспективы Грузии

Агентство S&P Global улучшило экономические перспективы Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
S&P Global: рейтинг Грузии сохранил позиции на уровне BB. При этом страна повысила свою экономическую перспективу до позитивной.

Международное агентство S&P Global снова наделило Грузию суверенным рейтингом на уровне BB, улучшив позиции страны в контексте экономической перспективы. Теперь перспектива Тбилиси оценивается как позитивная.  

"В документе, оценивающем страну, отмечается, что Грузия сохраняет устойчивый экономический рост, рассчитанную макроэкономическую политику и сильный внутренний спрос"

– Минфин Грузии 

По данным ведомства, высокая международная оценка связана с наращиванием международных резервов, экономическим ростом, а также стабильной финансовой системой. Кроме того, отмечается возможность Тбилиси пользоваться поддержкой международных финансовых институтов. 

S&P Global ожидает от властей страны продолжения эффективных мер по управлению бюджетом, несмотря на геополитические вызовы. 

Согласно оценке агентства, рост ВВП Грузии в этом году прогнозируется на уровне 6,4%.

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