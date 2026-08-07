Агентство S&P Global улучшило экономические перспективы Грузии

Международное агентство S&P Global снова наделило Грузию суверенным рейтингом на уровне BB, улучшив позиции страны в контексте экономической перспективы. Теперь перспектива Тбилиси оценивается как позитивная.
"В документе, оценивающем страну, отмечается, что Грузия сохраняет устойчивый экономический рост, рассчитанную макроэкономическую политику и сильный внутренний спрос"
– Минфин Грузии
По данным ведомства, высокая международная оценка связана с наращиванием международных резервов, экономическим ростом, а также стабильной финансовой системой. Кроме того, отмечается возможность Тбилиси пользоваться поддержкой международных финансовых институтов.
S&P Global ожидает от властей страны продолжения эффективных мер по управлению бюджетом, несмотря на геополитические вызовы.
Согласно оценке агентства, рост ВВП Грузии в этом году прогнозируется на уровне 6,4%.