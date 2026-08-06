"Кусочек хлеба": театральная труппа из Омана примет участие в фестивале в Кинешме

Представляющая Оман театральная труппа "Аль-Дан" станет одним из участников международного фестиваля "Островски-FEST", который пройдет в этом месяце в Ивановской области.

Оманская театральная труппа "Аль-Дан" представит свою постановку на VIII международном фестивале "Островски-FEST", который состоится в Кинешме с 18 по 23 августа. Об этом сообщает The Times of Oman.

Зрители увидят драматический спектакль "Кусочек хлеба". Он поставлен по пьесе национального драматурга Мухаммеда бен Саида Аль Равахи.

Как подчеркнул руководитель труппы Мухаммед бен Салим Аль Набхани, участие в фестивале в России стало возможным благодаря долгой подготовке и продолжительным международным переговорам.

Он пояснил, что такие поездки помогает развивать культурный диалог и представлять национальный артистический опыт в разных странах мира.

Спектакль "Кусочек хлеба" был впервые представлен в 2017 году.