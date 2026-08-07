Дербент станет доступнее для столичных туристов

В связи с высокой востребованностью железнодорожного маршрута Москва – Дербент дагестанские железнодорожники приняли решение до 15 августа добавить в состав поезда 12 новых плацкартных вагонов.

Совершить путешествие в древний дагестанский Дербент туристам из столичного региона станет проще – уже до 15 августа дагестанские железнодорожники планируют обновить подвижной состав на востребованном маршруте, сообщили в Минтрансе Дагестана.

Поезд № 85/86, курсирующий по маршруту Дербент – Москва - Дербент, пополнится 12 новыми современными плацкартными вагонами, передает "АиФ-Дагестан".

Обновление не только существенно, более чем на 600 посадочных мест, увеличит вместительность состава, но и повысит уровень комфорта и качества обслуживания пассажиров, которые по достоинству оценят оснащение новых вагонов: это кондиционеры, биотуалеты и даже душевые кабины, рассказали в Минтрансе Дагестана.