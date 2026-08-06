Баку и Тегеран подписали план сотрудничества по спорту

Представители Азербайджана и Ирана согласовали план сотрудничества в области спорта. Подписанный документ рассчитан на срок до 2029 года.

Азербайджан и Иран достигли договоренности по дальнейшему сотрудничеству в сфере спорта, такое сообщение распространило министерство молодежи и спорта Азербайджана.

Соответствующий план сотрудничества был подписан в Баку на встрече главы ведомства Фарида Гаибова с министром спорта и молодежи Ирана Ахмадом Дуньямали.

В ходе беседы министры обсудили развитие сотрудничества в сферах молодежи и спорта, подразумевающего в том числе обмен опытом и проведение взаимных визитов.

По итогам мероприятия был подписан План действий на 2026–2028 годы по реализации меморандума о взаимопонимании между министерствами молодежи и спорта Азербайджана и Ирана.