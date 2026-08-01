В Казахстане заявили об отсутствии альтернатив КТК

Каспийскому трубопроводному консорциуму в транспортировке нефти альтернатив в Казахстане в настоящее время нет, заявили на заседании общественного совета акционерного общества "Самрук-Казына".

У Казахстана на сегодняшний день нет альтернативы Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в вопросе транспортировки нефти, такое заявление сделал председатель правления казахстанской нефтегазовой компании "Казмунайгаз" Асхат Хасенов.

Об этом он сообщил на полях заседания общественного совета акционерного общества "Самрук-Казына".

Тем не менее, Хасенов отметил, что Казахстан работает над расширением резервуарной инфраструктуры для хранения нефти.

"Сегодня Каспийскому трубопроводному консорциуму альтернативы нет по экономике, по объемам. Но это не значит, что мы другие варианты не прорабатываем. Они все в работе, ведутся. Например, резервуарный парк "Казтрансойла" - сегодня это порядка 1 млн 426 тыс кубических метров. Эта работа постоянная, мы этот резервуарный парк увеличиваем"

– Асхат Хасенов

Он сообщил, что сейчас компания работает над увеличением использования резервуаров нефтеперерабатывающих заводов, объем которых составляет 250 тыс т нефти.

"Когда бывают какие-то сложности, наша задача обеспечить гибкость, и это все направлять по тем маршрутам, которые у нас имеются. Эта работа системная, и в этом направлении "Казмунайгаз" работает"

– Асхат Хасенов

Отмечается, что компания "Казмунайгаз" транспортировала по КТК 64,8 млн т нефти в 2025 году.