Россия и Армения планируют открыть новые консульства

Москва и Ереван обсуждают открытие новых диппредставительств. Новые консульства планируется открыть во Владикавказе и Капане.

Россия и Армения планируют открыть новые дипломатические представительства, рассказал глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев.

Он сообщил, что будут открыты генконсульство России в Капане и консульское отделение Армении во Владикавказе.

Мамиев напомнил, что глава МИД РА Арарат Мирзоян еще три года назад заявил о планах открыть в Северной Осетии консульский офис Армении.

"На сегодняшний день данный вопрос (открытия консульского отделения Армении во Владикавказе - ред.), как и вопрос открытия Генконсульства России в Капане (Армения) с двусторонней повестки не снят, но говорить о каких-то определенных сроках преждевременно"

– Багир Мамиев

Также он подчеркнул, что представительство МИД во Владикавказе плотно контактирует с генконсульством Армении в Ростове-на-Дону.

Одним из основных вопросов сотрудничества касается армянских перевозчиков на КПП "Верхний Ларс", который связывает Россию с Грузией и далее - с Арменией, рассказал РИА Новости Багир Мамиев.