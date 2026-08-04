Свет возвращается в Грузию

Энергоснабжение постепенно начинает восстанавливаться в Грузии – свет получили в большинстве городов и регионов страны.
К жителям Грузии постепенно возвращается электричество после масштабного блэкаута, об этом пишут грузинские СМИ.
По их данным, свет вернулся в большинство городов и регионов страны.
Согласно предварительной информации, ЧП произошло в ходе плановых испытаний на Ингурской ГЭС в 20.10 по местному времени (19.10 мск).
Стоит отметить, что этот блэкаут стал уже третьим за последнее время: аналогичные отключения были зафиксированы 24 и 25 июля. По их фактам Служба госбезопасности Грузии проводит расследование в связи с возможным саботажем.