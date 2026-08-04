Вестник Кавказа

Свет возвращается в Грузию

Свет возвращается в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Энергоснабжение постепенно начинает восстанавливаться в Грузии – свет получили в большинстве городов и регионов страны.

К жителям Грузии постепенно возвращается электричество после масштабного блэкаута, об этом пишут грузинские СМИ.

По их данным, свет вернулся в большинство городов и регионов страны.

Согласно предварительной информации, ЧП произошло в ходе плановых испытаний на Ингурской ГЭС в 20.10 по местному времени (19.10 мск).

Стоит отметить, что этот блэкаут стал уже третьим за последнее время: аналогичные отключения были зафиксированы 24 и 25 июля. По их фактам Служба госбезопасности Грузии проводит расследование в связи с возможным саботажем.

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