Страны Европы могут принять участие в разминировании Ормузского пролива

Представители Ирана дали понять в ходе переговоров, что они допускают участие европейских стран в разминировании Ормузского пролива. При этом публично Исламская Республика это пока не озвучивает.

Иран рассматривает возможность участия стран Европы в разминировании Ормузского пролива. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом переговоров.

Данный шаг может быть включен в сделку о восстановлении безопасного движения судов через Ормуз и способствовать продвижению переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, передает агентство Bloomberg.

По его данным, в последние недели Иран дал понять представителям стран Европы, что они готовы смягчить свою позицию. При этом публично руководство Исламской Республики продолжает заявлять, что разминированием должны заниматься только иранские специалисты.

Bloomberg отмечает, что участие европейцев позволило бы судоходным и страховым компаниям обзавестись дополнительными гарантиям безопасности. При этом реализация такого плана возможна только в том случае, если будет сохраняться режим прекращения огня, Иран гарантирует безопасность судов, участвующих в разминировании, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) даст добро на реализацию данной инициативы.

Согласно информации, проект соглашения о возобновлении ирано-американских переговоров уже готов и передан сторонам через катарских посредников.