В МИД РФ рассказали о возможности лишения Армении права голоса в ОДКБ

Постпред России при ОДКБ оценил перспективу лишения Еревана права голоса в Организации и отметил, что подобные ситуации требуют консенсуса.

Решение о лишении Армении права голоса в структурах ОДКБ должно решаться коллективно и требует единого мнения всех членов Организации, такое заявление сделал российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

"Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ будет проходить в Москве 11 ноября, и лидеры государств будут, вероятно, обсуждать данный вопрос. Решение по нему, если таковое потребуется, будет приниматься консенсусом"

– Виктор Васильев

Постпред подчеркнул, что, согласно 25-й статье Устава ОДКБ государство, не выполнившее обязательства по погашению задолженности перед бюджетом Организации в течение двух лет, может быть лишено права голоса в рамках ее работы.

Также в рамках этих условий Армения может лишиться возможности приостановления права выдвижения граждан на квотные должности в структурах ОДКБ, уточнил он в интервью РИА Новости.

"Де-факто данное положение дел действует уже более двух лет, так как Армения не выдвигает своих граждан на квотные должности в Секретариат, а также отозвала своих представителей из Объединенного штаба ОДКБ"

– Виктор Васильев

Напомним, Ереван фактически заморозил свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году.