В Крыму зафиксируют цены на бензин АИ-92 на уровне 100 рублей

Власти Крыма для стабилизации ситуации на рынке зафиксируют цену на бензин АИ-92 на заправках сетей "ТЭС" и "АТАН" на отметке не выше 100 рублей за литр.

В Крыму зафиксируют цену на бензин марки АИ-92 на заправках сетей "ТЭС" и "АТАН" на отметке не выше 100 рублей за литр. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожае на своей странице в социальной сети.

"Совместно с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым приняли решение о предоставлении региональных мер поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом"

- Михаил Развожаев

Новая мера начнет действовать с 4 августа, при этом до середины месяца руководство регионов, ведущее системную работу по стабилизации цен с учетом общих логистических цепочек, планирует привести к этому же порогу стоимость АИ-95 и дизельного топлива.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе июльского совещания с правительством заверил, что энергетический сектор страны обладает достаточной устойчивостью, поэтому текущие перебои с нефтепродуктами носят кратковременный характер.