Нацбанк Грузии удостоен престижной международной премии

Грузинский Национальный банк завоевал премию Global Banking & Finance Awards 2026, получив ее за внедрение инноваций.

Национальный банк Грузии выиграл престижную премию Global Banking & Finance Awards 2026, которая присуждается изданием Global Banking & Finance Review, такое сообщение распространила пресс-служба регулятора.

Награда была получена им в номинации Excellence in Innovation – Open Banking & Regulatory Sandbox Ecosystem Georgia 2026 ("За выдающиеся достижения в области инноваций – Экосистема открытого банкинга и регулятивной песочницы Грузия 2026").

"Данное признание еще раз подчеркивает усилия Национального банка Грузии по модернизации финансового сектора страны, поддержке финансовых инноваций и внедрению лучших международных практик"

– Нацбанк Грузии

В сообщении регулятора уточняется, что эта награда говорит о международном признании инициатив, которые Нацбанк Грузии реализовал в области развития финансовых инноваций, создания экосистемы открытого банкинга и развития регулятивной лаборатории (Regulatory Sandbox).