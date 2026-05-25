Дноуглубительные работы стартовали в порту Анаклия

Создание глубоководного порта Анаклия в Грузии продолжается: в его акватории начались работы по углублению дна и формированию подходного канала.

Строительство глубоководного порта Анаклия перешло на новую стадию: там начались дноуглубительные работы, рассказали в Минэкономики Грузии.

Накануне в акваторию порта вошло дноуглубительное судно Tristao Da Cunha. В ближайшее время будут проведены необходимые процедуры, а затем стартуют работы собственно по углублению акватории и созданию подходного канала.

В министерстве уточнили, что в результате работ глубина акватории составит 17,5 м. Далее предполагается построить волнолом длиной 1 380 м.

В Минэкономики подчеркнули, что работы ведутся в строгом соответствии с графиком. В частности, этап углубления дна планируется выполнить к маю будущего года.