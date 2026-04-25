Первая фаза создания порта Анаклия может быть завершена к 2029 году

Реализация первой фазы глубоководного порта Анаклия вполне может быть завершена к 2029 году, рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, переговоры между Тбилиси и китайско-сингапурским консорциумом продолжаются. Кобахидзе добавил, что окончательно решение по сотрудничеству и конкретной модели предполагается принять в ближайшие несколько месяцев, в любом случае – не позднее конца года, так как процесс продолжается.
Глава правительства Грузии признал, что в ходе согласований стороны брали короткую паузу в связи с внесением изменений в контракт, однако в данный момент работа ведется с нужной интенсивностью.
"Условия договора и финансовая нагрузка для государства заметно снизились. Завершить первую фазу в 2029 году абсолютно реально"
– Ираклий Кобахидзе