Трамп не принял решения по соглашению с Ираном – СМИ

Президент США Дональд Трамп, по данным СМИ, несмотря на свое же обещание, не вынес сегодня окончательного решения по поводу утверждении предварительной договоренности с Ираном.

Об этом сообщает, в частности, газета The New York Times, ссылаясь (NYT) на высокопоставленного представителя администрации США.

По ее информации, тема поднималась на совещании, которое проходило в Ситуационной комнате Белого дома. Оно длилось порядка двух часов. Тем не менее, за это время глава государства так и не определился с решением.

О том, что именно сегодня может быть принято окончательное решение по поводу документа, Трамп написал ранее на своей странице в социальной сети.