Лихачев: Иран не дал ответа на предложение РФ по вывозу урана

Ответа на российское предложение вывезти из Ирана обогащенный уран пока не поступало, об этом рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.
"Мы свою точку зрения до них довели, а ответной реакции нет"
– Алексей Лихачев
Он добавил в беседе с газетой "Известия", что в настоящее время российский персонал не может вернуться на атомную электростанцию в Иране, так как остаются риски.
"Несмотря на объявление режима прекращения огня, все равно периодически стороны обмениваются ударами. Они подчеркивают, что это не является нарушением режима, но удары такие существуют. В этих условиях мы не можем рисковать людьми"
– Алексей Лихачев
Напомним, сотрудники Росатома были эвакуированы со строящейся АЭС в Бушере на фоне конфликта США и Израиля против Ирана. С 8 апреля между сторонами действует режим прекращения огня.