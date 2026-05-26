Путин и Токаев утвердили основы дружбы народов России и Казахстана

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели двусторонние переговоры в Астане, обсудив развитие многогранного сотрудничества между странами.

По итогам встречи подписано совместное заявление о семи основах дружбы народов России и Казахстана. Принятый пакет межправительственных и коммерческих соглашений укрепит фундамент взаимодействия Москвы и Астаны.

Казахстанский лидер оценил государственный визит российского коллеги как успешный. Президент республики добавил, что двусторонние отношения успешно противостоят вызовам новой эпохи, а Астана дорожит узами дружбы с РФ как с великим государством в Евразии.

"Мы являемся друзьями, братьями. У нас очень много общего, в том числе богатое историческое прошлое, культурные традиции, менталитет. И мы там вчера во время неформальной встречи достаточно подробно говорили, вспоминали историю и так далее. Поэтому еще раз благодарю вас за этот визит"

- Касым-Жомарт Токаев

Оценивая текущий политический статус контактов, Владимир Путин подтвердил их выход на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Практической опорой взаимодействия выступает экономика. Москва и Астана реализуют семь крупных инвестиционных проектов.

"У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России. Это и машиностроение, это энергетика, это инфраструктура. Ну и, конечно, гуманитарная сфера"

- Владимир Путин

Отмечается, что сотрудничество РФ и Казахстана продолжается на крупных международных площадках, включая Организацию Объединенных Наций, ЕАЭС и ОДКБ.

"Сегодня будем иметь удовольствие общаться с нашими коллегами по линии ЕАЭС, где Казахстан председательствует, а мы со своей стороны председательствуем в ОДКБ"

- Владимир Путин

Стороны активно наращивают гуманитарное сотрудничество. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Дни культуры России в Казахстане были встречены с воодушевлением, а Владимир Путин напомнил о совместном открытии Дней культуры Казахстана в Москве и отметил важность контактов граждан через образование.

"Наши молодые люди работают и учатся в Казахстане, и тысячи казахстанцев получают образование в российских учебных заведениях, в том числе и в высших учебных заведениях"

- Владимир Путин

Отдельное внимание на переговорах уделили началу деятельности Международной организации по русскому языку. Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за создание этой структуры по его личной инициативе и назвал предложенные казахстанским лидером идеи по организации дальнейшей работы полезными.