Грузия готова сотрудничать с США там, где есть общие интересы – Папуашвили

Перспективы восстановления отношений между Грузией и США, по словам Шалвы Папуашвили, будут зависеть от того, насколько и в каких сферах совпадут интересы Тбилиси и Вашингтона.

По его словам, Тбилиси неоднократно информировал Вашингтон о стремлении полностью перезапустить отношения и при этом опираться на конкретные результаты. От США, отметил председатель парламента, Грузия ждет, чтобы они определили свои интересы в ее отношении.

"Посмотрим, где совпадут интересы – там и появятся возможности для сотрудничества. Мы действуем так, чтобы нравиться нашему народу, а не властям других стран"

– Шалва Папуашвили