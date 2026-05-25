Вестник Кавказа

Папуашвили пожелал Грузии более качественную оппозицию

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Во вторник в центре грузинской столицы прошел митинг оппозиции. Комментируя данное событие, спикер парламента Грузии отметил, что это событие стало приговором для радикальной оппозиции.

Грузия заслуживает более сильную и качественную оппозицию. Об этом заявил 27 мая председатель парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя вчерашний митинг.

"Вчерашний день был финальным аккордом, который показал, что Грузия действительно заслуживает лучшей оппозиции. Мы увидели попытки создать хоть какой-то радикальный накал, однако он уже утрачен. Думаю, вчерашний день стал приговором для радикальной оппозиции"

– спикер парламента

Он подчеркнул, что по лозунгам людей было видно, что им хотелось засветиться в соцсетях.

"Мы увидели, что поддержка у них только внешняя, их идея – угодить покровителям, а реальных сторонников всего несколько тысяч"

– Шалва Папуашвили

Он уточнил, что это результат правильной политики, проводимой властями республики.

Напомним, 26 мая в Тбилиси прошел митинг оппозиции. Участники акции вышли на нее с флагами Грузии, Евросоюза и Соединенных Штатов. Организаторы объявили о запуске общенациональной кампании "Грузия заслуживает лучшего".

