Грузия и США обсудили расширение партнерства и Средний коридор

Грузинский вице-премьер провел встречу с представителями Госдепа США. Стороны обсудили сотрудничество и региональные проекты, также обсуждалась важность Среднего коридора.

Состоялась встреча вице-премьера Грузии, госминистра по координации правоохранительных органов страны Мамуки Мдинарадзе с представителями Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, передает грузинское бюро Report.

Стороны обсудили двусторонние отношения с акцентом на перспективы дальнейшего сотрудничества Грузии и США и планы по обновлению стратегического партнерства.

Также были затронуты региональные вопросы и региональное сотрудничество, в этом контексте была подчеркнута важность маршрута Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ). Была отмечена роль Грузии как важного транзитного и логистического центра, который связывает Европу и Азию.

Была подтверждена готовность продолжать сотрудничество для укрепления двусторонних отношений с учетом нацинтересов.