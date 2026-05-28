Армения ведет переговоры с РФ по ситуации с поставками аграрной продукции

Власти Армении начали переговоры с российской стороной относительно ограничений на импорт некоторых видов аграрной продукции, которые Россельхознадзор вводит с 30 мая. Ответственное за безопасность продуктов ведомство Армении намерено решить проблему.
"Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении получил уведомление о российских ограничениях. Глава инспекционного органа начал переговоры, поймем, в чем проблема, и по ситуации постараемся осуществить регуляции. Результаты будут опубликованы в ближайшее время"
– пресс-служба Инспекции по безопасности пищевых продуктов РА
Напомним, что Россельхознадзор с 30 мая вводит ограничения на импорт армянских томатов, огурцов, зелени и клубники. В ведомстве объяснили это необходимостью обеспечить фитосанитарную безопасность страны.