Армения ведет переговоры с РФ по ситуации с поставками аграрной продукции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван на уровне профильных ведомств ведет переговоры с Москвой относительно ограничений Россельхознадзора на импорт армянских овощей.

Власти Армении начали переговоры с российской стороной относительно ограничений на импорт некоторых видов аграрной продукции, которые Россельхознадзор вводит с 30 мая. Ответственное за безопасность продуктов ведомство Армении намерено решить проблему. 

"Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении получил уведомление о российских ограничениях. Глава инспекционного органа начал переговоры, поймем, в чем проблема, и по ситуации постараемся осуществить регуляции. Результаты будут опубликованы в ближайшее время"

– пресс-служба Инспекции по безопасности пищевых продуктов РА 

Напомним, что Россельхознадзор с 30 мая вводит ограничения на импорт армянских томатов, огурцов, зелени и клубники. В ведомстве объяснили это необходимостью обеспечить фитосанитарную безопасность страны.

