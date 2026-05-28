Турция наладит отношения с Израилем при создании государства Палестина

Для восстановления экономических и политических отношений с Турцией Израилю понадобится нормализовать ситуацию в секторе Газа и выполнить резолюцию ООН №181 о создании двух государств, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Руководитель внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан в интервью японским СМИ признал реалистичной перспективу нормализации контактов Анкары с Тель-Авивом, однако указал на необходимые для этого предварительные условия.

Таковых условий два, и оба связаны с прекращением палестинского кризиса: Израиль должен обеспечить создание государства Палестина и урегулировать гуманитарные проблемы в секторе Газа.

"Израиль должен прекратить убийства палестинцев и не препятствовать жителям Газы в доступе к предметам первой необходимости, таким как еда, жилье, лекарства и вода. Если эти условия будут выполнены, мы сможем вернуться к нормализации, проблем не будет"

– Хакан Фидан

Турецкий министр обратил внимание на исторический опыт взаимодействия Анкары и Тель-Авива как в политике, так и в экономике: Турция установила дипломатические отношения с Израилем почти 80 лет назад, в 1949 году, а товарооборот между двумя странами до начала войны в секторе Газа составлял порядка $10 млрд ежегодно.

Однако сейчас Турция стремится к тому, чтобы в первую очередь был закрыт палестинский вопрос, а это, указал Хакан Фидан, возможно через образование государства Палестина.