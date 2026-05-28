Бессент допустил частичное снятие санкций с Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США, по словам главы Минфина Скотта Бессента, не исключают возможности при определенных условиях отменить часть антииранских санкций.

Американские власти считают возможным – при определенных условиях – отмену части рестрикций против Ирана, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он подчеркнул, что Ирану придется выполнить ряд условий.

Глава Минфина напомнил, что только накануне Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана – в черный список были включены две иранские авиакомпании. Бессент предупредил, что объектами финансовых ограничений могут стать и другие цели в Иране.

"Если потребуется, мы можем сделать гораздо больше, но в то же время мы можем и снять часть ограничений, чтобы помочь иранскому народу"

– Скотт Бессент

