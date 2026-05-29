Западную Грузию тряхнуло на 3,1

Землетрясение произошло сегодня утром на территории Западной Грузии. Подземные толчки были зарегистрированы в регионе Имерети.

Небольшое землетрясение случилось в воскресенье утром в Западной Грузии, такое сообщение распространил Национальный центр сейсмического мониторинга страны.

Место подземных толчков – неподалеку от города Багдати в Имерети, а точнее на расстоянии двух километров от села Алисмерети.

Сейсмособытие имело место в 9.51 по местному времени (8.51 мск).

Магнитуда землетрясения достигла 3,1. Очаг находился на глубине 10 км.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях нет.