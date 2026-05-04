Компания "Аэрофлот" вернулась к выполнению рейсов в Дубай

Флагманский перевозчик России "Аэрофлот" с 1 июня возобновляет регулярные авиарейсы между Москвой и Дубаем.

Первый после паузы в три месяца рейс вылетит из аэропорта Шереметьево в 07:05 и прибудет в Дубай через 6,5 часов.

Ранее в авиакомпании сообщали, что в июне будет выполняться один ежедневный рейс на данном направлении, с июля число рейсов возрастет вдвое. На маршрут поставлены узкофюзеляжные Boeing 737 с эконом и бизнес-классом.

До сегодняшнего дня ни один российский перевозчик не выполнял полеты в ОАЭ – они были приостановлены в связи с войной США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля.