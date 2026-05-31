Симонян выразил сожаление, что не смог посетить Баку

Председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян жалеет, что не сумел принять участие в форуме WUF13 в Баку, такое заявление он сделал в ходе дебатов в эфире Общественного телевидения Армении.

Политик уточнил, что поездке, которая могла состояться по приглашению его азербайджанского коллеги, помешала предвыборная гонка.

Однако Симонян пообещал, что обязательно съездит в Баку, как только возникнет такая возможность.

Напомним, что парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня.