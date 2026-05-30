Иран предупредил о возможности полного перекрытия Ормузского пролива

Тегеран рассматривает в качестве возможного рычага давления на Израиль перекрытие Ормузского пролива, еще один вариант – создание препон в проливе Баб-эль-Мандебском.

Ормузский пролив может скоро снова оказаться перекрытым Ираном – таким образом Тегеран намерен оказывать давление на Израиль, активизировавший в последние дни операцию в Ливане, передает агентство Tasnim.

"Иран и силы сопротивления полны решимости полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать (действия - ред.) на других фронтах, включая Баб-эль-Мандебский пролив"

– Tasnim

В агентстве уточнили, что таким образом Тегеран сможет дать ответ Израилю и его союзникам за их действия против Ливана.

Кроме того, сообщается, что Иран полностью прекращает переговоры с США до тех пор, пока Израиль не выведет свои подразделения из Ирана и пока не будут остановлены удары по Ливану.