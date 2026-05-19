Курорт "Архыз" получит почти 120 млрд рублей инвестиций

На всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии запланирован новый этап масштабного развития инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба АО "Кавказ.РФ".
Дальнейшее расширение туристического кластера предусматривает строительство шести канатных дорог и создание еще 30 км горнолыжных трасс.
Проект особой экономической зоны сейчас насчитывает 43 зарегистрированных резидента. Общий объем заявленных инвестиций в развитие территории достигает 119,2 млрд рублей, что позволит создать 4,2 тыс новых рабочих мест в республике.
Транспортную доступность комплекса обеспечит новый аэропорт "Архыз" в Зеленчукском районе республики. Пропускная способность нового аэропорта составит до 1 тыс пассажиров в час, а расчетный пассажиропоток к 2032 году ожидается на уровне 2 млн человек ежегодно.