Человек заболел вирусом Денге в Грузии

Один человек заболел лихорадкой денге в Грузии, рассказал главный врач Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.

Специалист пояснил, что случай заражения вирусом Денге подтвердился на минувшей неделе.

Главврач также прокомментировал ситуацию с лихорадкой Эбола в Грузии, отметив, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания ею, так что опасности ее распространения нет.

О рисках, связанных с вирусом Денге в Грузии, высказался замглавы Центра контроля заболеваний страны Паата Имнадзе.

По его словам, каждый год в стране наблюдаются завозные случаи заболевания, вплоть до восьми, а вот внутри страны вирус не передается.

"Например, в странах Южной Европы уже регистрируют местные случаи, потому что болезнь передается через переносчика. Если переносчика нет, распространения не будет"

– Паата Имнадзе

Он добавил, что заболевший пациент уже выздоровел, он возвратился на родину, а в больнице, где он проходил лечение, провели полагающуюся по протоколу дезинфекцию.