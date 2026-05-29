Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном

© Фото: Сайт президента России
Путин поздравил Пашиняна с днем рождения по телефону. Стороны также затронули вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках ЕАЭС.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем правительства Армении Николом Пашиняном. Президент РФ поздравил армянского премьера с днем рождения. 

Путин и Пашинян также обсудили итоги прошедшего 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее Владимир Путин направил в адрес армянского политика телеграмму, опубликованную на сайте Кремля. Российский лидер пожелал Пашиняну благополучия и успехов. Путин отметил дружественный характер отношений Москвы и Еревана. 

Отметим, что армянскому премьеру 1 июня исполняется 51 год.

