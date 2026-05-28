"Хезболла" впервые за 1,5 месяца массированно обстреляла Израиль

Спустя 43 дня после введения режима прекращения огня между ЦАХАЛ и "Хезболлой" ливанское движение направило около 100 ракет и БПЛА на Израиль. Почти все они были отражены израильскими ПРО.

Израильские СМИ информируют о первом после введения перемирия 17 апреля масштабном ракетно-беспилотном ударе "Хезболлы" по населенным пунктам Израиля. Целью атаки стал север Еврейского государства.

Порядка 100 ракет и беспилотных летательных аппаратов были направлены "Хезболлой" на Западную Галилею, включая города Кармиэль и Нагария, и Верхнюю Галилею, включая города Кирьят-Шмона и Цфат. Всего воздушная тревога прозвучала в 60 городах и поселениях.

Почти все снаряды и БПЛА были уничтожены системой "Железный купол".

Сама "Хезболла" рассказала о применении высокоточных ракет при ударе по Цфату и по авиабазе на горе Мерон, откуда Израиль ведет радиоэлектронную борьбу с приграничными позициями противника в Ливане.