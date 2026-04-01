Спрос на отели Архыза весной упал вдвое

Весной 2026 года отели на курорте Архыз оказались загружены вполовину меньше, чем весной прошлого года. Летом цены на отдых на курорте в КЧР останутся прежними на фоне низкого спроса.

В апреле-мае 2026 года средняя загрузка отелей Архыза составила лишь 25-28%, сообщил председатель Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Карачаево-Черкесии, управляющий директор линейки отелей 7Peaks Константин Голубенко.

"Что касается Архыза, курортного поселка Романтик, спрос на лето остается достаточно высоким. <…> У нас апрель и май оказались хуже, чем в прошлом году. По одному отелю загрузка получилась на уровне 28%, по другому — чуть меньше 25%"

– Константин Голубенко

Он пояснил, что загрузка на таком уровне оказывается низкой, как по сравнению с 2023 и 2024 годами, так и по сравнению с прошлым годом.

"В 2025 году загрузка была больше 50%. Мы пытаемся повысить ее за счет туров выходного дня"

– Константин Голубенко

При этом в летнем сезоне ожидается хороший турпоток, предположительно загрузка отелей на Архызе составит минимум 90%.

Голубенко пояснил, что сейчас покупательная способность в РФ снижается, а пик спроса на внутренний туризм пришелся на 2024 год. Эти факторы приведет к тому, что цены на отдых будут выравниваться.

"Сейчас мы придем к реальным ценам, потому что ранее был ажиотаж, были не совсем правильно выставлены цены. Повышается конкурентная база. Цены поползли вниз, и это нормально. Через год-другой мы выйдем на объективные показатели"

– Константин Голубенко

В летнем сезоне 2026 года цены на размещение в отелях Архыза останутся на уровне прошлого года на фоне снижения спроса, добавил он в интервью РБК ТВ Юг.