Израиль возьмет под контроль 70% территории сектора Газа – Нетаньяху

Израиль уже контролирует 60% территории сектора Газа, в планах взять под контроль еще 10%, сообщил Нетаньяху. При этом он не исключил в будущем и полного контроля Израиля над палестинским эксклавом.

Перед военными Израиля поставлена цель взять под контроль 70% территории сектора Газа, следует из заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху на пресс-конференции в четверг.

"Мы вытесняем ХАМАС. Сейчас под нашим контролем находится 60% территории сектора Газа. Мое распоряжение - достичь 70%"

– Биньямин Нетаньяху

При этом израильское руководство не исключает взятия под контроль 100% сектора Газа. В зале во время пресс-конференции в ответ на речь Нетаньяху раздалось предложение о взятии под контроль всей территории сектора, на что израильский премьер ответил: "Сначала 70%. Мы начнем с этого", передает издание The Times of Israel.