Вестник Кавказа

ЛАГ осудила удары Ирана по странам Персидского залива

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Генсек ЛАГ выступил с осуждением военных действий Ирана в регионе, которые направлены против арабских стран. Глава организации заявил о скором реформировании ЛАГ в свете новых вызовов.

В Лиге арабских государств (ЛАГ) осудили удары Ирана по странам Персидского залива. Генсек ЛАГ Набиль Фахми назвал это грубым нарушением норм международного права. 

"Продолжение иранской агрессии в отношении арабских стран представляет собой вопиющее нарушение норм международного права"

– генсек ЛАГ 

По словам Фахми, удары Ирана являются "посягательством на суверенитет", страны организации должны выступить с единой позицией против дальнейшей эскалации. Генсек также отметил, что планируется реформирование ЛАГ, однако подробностей инициативы пока нет. 

Напомним, что Иран и США продолжают обмен ударами. КСИР атаковали цели США в Бахрейне, в Кувейте, Омане и Иордании.

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